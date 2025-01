Calciomercato | La Lazio è bloccata: per acquistare servono cessioni, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si è bloccata sul mercato. Fabiani vorrebbe regalare a Baroni nuovi innesti oltre a Ibrahimovic, ma finché non si cede non si può fare nulla. Come spiega il Corriere dello Sport, è sempre tutto legato all'indice di liquidità: tenendo conto di questa costante bisogna far rientrare i calcoli per chiudere due acquisti. Ibrahimovic, infatti, ha preso il posto di Akpa-Akpro sia per formula che per ingaggio e ora Fabiani sta provando a cercare una soluzione per chiudere le trattative sia per la mezzala che per il difensore, anche inserendo Hysaj e Basic come contropartite in prestito, ma niente da fare. L'albanese ha mercato, su di lui c'è il Lecce, ma ha un ingaggio troppo alto da coprire (2,8 milioni, la metà da qui a giugno).

Per l'innesto a centrocampo i nomi sono stati infiniti: si è partiti da Belahyane del Verona, poi Fazzini e Anjorin dell'Empoli, Casadei (ormai molto vicino al Torino), Payero dell'Udinese, fino ad arrivare a Fagioli, ma non solo si tratta di un over 22, ma ha un prezzo decisamente elevato per le casse della Lazio (25 milioni). Dall'estero si è parlato di Topic, mediano del Famalicão, e di Atangana del Reims. Tutte strade già battute e/o fallite per vari motivi.

Per quanto riguarda il difensore si era puntato su Kike Salas, ma nella giornata di ieri è stato arrestato per calcioscommesse. Faes del Leicester sarà prendibile solo in caso di retrocessione in Championship, Ghilardi del Verona era stato smentito, ma potrebbe diventare un'occasione di fine mercato, e infine ci sarebbe Ismajili, 28 anni, dell'Empoli, ma dopo la questione Fazzini i rapporti tra Lotito e Corsi non sono idilliaci.