Calciomercato Lazio, ancora voci su Vignato: Immobile l'incentivo?

Il calciomercato della Lazio probabilmente regalerà un altro centravanti a Inzaghi. Tare però non limita la sua ricerca al ruolo individuato, ma monitora anche altre situazioni che potrebbero riverlarsi interessanti per il futuro. Tra i nomi spuntati negli ultimi giorni ci sono anche quelli dei fratelli Vignato del Chievo, Emanuel classe 2000 e Samuele classe 2004. Il primo ha anche segnato contro i biancocelesti il suo unico gol in Serie A, il 20 aprile scorso. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei Immobile potrebbe essere un incentivo per Emanuel a scegliere la Lazio, destinazione sicuramente gradita. A inizio mercato si era parlato anche dell'interesse del Bayern, ma alle parole non sono seguiti i fatti. Il rapporto tra Lotito e Campedelli, come dimostrato dagli affari Kiyine e Ndrecka, è ottimo e potrebbe favorire l'eventuale sviluppo dell'affare.

