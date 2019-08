Calciomercato Lazio, attaccante cercasi: da Bas Dost all'Ibra egiziano...

Un attaccante in più: è quella che la Lazio sta cercando, a maggior ragione se Felipe Caicedo non dovesse rinnovare. L'attacante ecuadoriano non è ancora sicuro di voler accettare la proposta di rinnovo, la Lazio non vuole farsi cogliere impreparata. Sta cercando di piazzare Durmisi e Wallace, in base al budget rintraccerà il profilo giusto per il centravanti. Per il momento, l'ipotesi maggiore parla di permanenza di Caicedo almeno fino alla scadenza del contratto, nel 2020: nel caso arrivi una valida offerta, presumibilmente dall'estero, la Lazio avrebbe un altro gruzzoletto in più da cui ripartire per la caccia all'attaccante. Le caratteristiche giuste? Deve essere alto, un lungagnone forte fisicamente, in grado di saper cogliere i cross che verranno dalle fasce e buttarla dentro, volendo, anche di testa. Uno dei profili esaminati è quello di Bas Dost, proposto da Jorge Mendes. Lo Sporting Lisbona, dopo la mancata cessione di Bruno Fernandes, vuole cederlo per liberarsi da un ingaggio importante (5,9 milioni). Pur di sbarcare in un campionato di prestigio, il gigante olandese sarebbe disposto anche a tagliarsi lo stipendio, chiedendo al massimo due milioni o poco più di ingaggio. Alla Lazio era stato proposto a inizio agosto, in quell'occasione non si era dimostrata molto interessata, ma in quei giorni sembrava anche che il rinnovo di Caicedo fosse in dirittura d'arrivo. La mancata firma cambia gli scenari. Il sogno, poi, resta Llorente. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, le cifre sono proibitive, per una potenziale riserva di Immobile e Correa: 4 milioni di ingaggio e un contratto triennale, più la commissione di 4 milioni da versare nelle casse del fratello agente. Condizioni che non coincidono con quelle biancocelesti, che potrebbero valutare la questione se perlomeno il suo ingaggio scendesse sui 2 milioni, massimo 2 milioni e mezzo. Altri due profili, anche se meno calzanti con l'identikit che ha in testa la Lazio, sono Simeone e Sanabria.

HASSAN, L'IBRA EGIZIANO - Legato poi a Jorge Mendes c'è anche Ahmed Hassan, classe '93 dello Sporting Braga. Alto 1,91, è rientrato dal prestito all'Olympiacos Atene, segnando anche nella prima giornata del campionato portoghese. In Grecia ha segnato 11 volte in 22 presenze in campionato e 2 volte in 4 apparizioni in Europa League. In giro se ne parla molto bene, è stato ribattezzato l'Ibra d'Egitto. Entro il termine del mercato potrebbe muoversi ancora. Poi, ci sono anche Pellegri (talento classe 2001 finito un po' nell'ombra al Monaco ma desideroso di rilanciarsi e mostare le sue carte, è gestito da Beppe Riso, l'agente di Cataldi), Roman Yaremchuck (classe '95 del Gent, 4 gol in 4 presenze nei preliminari di Europa League) e Mbwana Ally Samatta: non proprio le caratteristiche ricercate dal club laziale, ma segna con costanza.

