Calciomercato Lazio, Awoniyi nome nuovo per l'attacco: è valutato 6 milioni

La stagione della Lazio è praticamente terminata. Con un colpo di coda, la vittoria della Coppa Italia ha portato entusiasmo e, soprattutto, la certezza di disputare la prossima Europa League. Fatto non di poco conto, specialmente in chiave calciomercato dove le scelte su acquisti e cessioni sono strettamente legate ai risultati ottenuti sul campo. Quindi, dopo l'acquisto di Adekanye, la Lazio continua a cercare nomi nuovi per rimpolpare l'attacco. Come riporta la rassegna di Radiosei, nelle ultime ore la pista più interessante è quella che porta ad Taiwo Awoniyi: nigeriano classe '97 (compirà 22 anni ad agosto), è un attaccante dotato di buona tecnica, rapido e potente sul piano fisico. Il suo cartellino è di proprietà del Liverpool, per cui però non ha mai giocato. Da diversi anni viene girato in prestito tra Germania, Olanda e Belgio, e proprio nell'ultima esperienza in Jupiter League con il Mouscron ha dato il meglio di sé: da gennaio ha segnato 11 gol in 16 presenze, attirando l'attenzione non solo dei biancocelesti ma anche di Schalke 04 e Galatasaray. Il suo contratto con i Reds scade nel 2022 ed è valutato 6 milioni di euro. La Lazio osserva attenta, nelle ultime stagioni ha pescato spesso sia dal Liverpool che in Beglio, la pista che porta ad Awoniyi per questo appare percorribile.

