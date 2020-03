Calciomercato Lazio, Badelj conquista Iachini: ora il riscatto è più vicino

CALCIOMERCATO LAZIO - Milan Badelj si riprende la Fiorentina. Il centrocampista croato, tornato a Firenze in estate, ha vissuto un avvio di stagione non semplice. Con Montella in panchina ha trovato spazio, ma le sue prestazioni non sono state quelle che al Franchi si ricordavano. Il giocatore aveva perso fiducia e, complici anche i risultati non esaltanti della squadra, è finito sul banco degli imputati. L'arrivo di Iachini gli ha tolto la titolarità con il vice-campione del Mondo costretto a guardare i compagni dalla panchina. Badelj, però, è un professionista esemplare e si è rimboccato le maniche dando il massimo in allenamento e conquistandosi la fiducia del nuovo mister. Iachini, come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, ora lo preferisce a Pulgar e gli ha riaffidato le chiavi della sua squadra. Da questo nei prossimi mesi dipenderà il suo futuro. Il cartellino di Milan è ancora in possesso della Lazio che lo ha mandato in Toscana con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a poco più di 4 milioni (l'affare totale porterebbe 5 milioni nelle casse biancocelesti). Lo spazio ritrovato da Badelj potrebbe spingere i toscani a riscattare il calciatore e di mantenere la parola data l'estate scorsa ai biancocelesti. Lazio che attende le mossa viola, in estate se ne saprà di più. L'aver scavalcato Pulgar e conquistato Iachini, però riavvicina (e molto) il giocatore alla Fiorentina.

