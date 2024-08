Calciomercato Lazio | Casale in uscita, 'pesano' Hysaj e Pedro. E gli altri esuberi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ore caldissime per il trasferimento di Casale al Bologna. Ma ora la Lazio spera di piazzare - in questi ultimi giorni di mercato - anche Hysaj e Pedro. Ipotesi remote, non impossibili. Il terzino guadagna 2.8 milioni fino al 2026, pesa (e non poco) sul bilancio. Pedro ha un ingaggio da 2 milioni. Nel caso in cui dovessero rimanere, è assolutamente probabile che verranno tagliati dalle liste, sia quella del campionato sia quella europea. In particolare, Hysaj è attualmente nella lista della Serie A al posto di Gila, infortunato. La staffetta al contrario è già pronta. Pedro è in scadenza, a giugno aveva chiarito la sua posizione: "Non parto, lo farò al termine del contratto". Così il club rischia di pagare due ingaggi a vuoto.

GLI ALTRI - Lotito aveva messo sul mercato Cataldi, ma finora ha rifiutato ogni offerta. C'è da valutare la posizione di Isaksen, cercato dal Celtic ma non ancora con un offerta di prestito con obbligo di riscatto. La Lazio chiede 15 milioni. Per inserire uno o due centrocampisti c'è bisogno di altre cessioni. Gli esuberi sono molti e non tutti facilmente piazzabili: Akpa Akpro era richiesto dal Verona, Basic aspettava offerte dalla Liga, Andrè Anderson era stato trattato dalla Salernitana. Sono sempre lì, fuori dal progetto ma ancora della Lazio.

