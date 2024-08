Calciomercato Lazio | Cessione degli esuberi: le situazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella coda delle conferenze stampa di presentazione di Tchaouna, Nuno Tavares, Dele-Bashiru e Castrovilli, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha fatto il punto sull'attuale fase del calciomercato biancoceleste. Sul fronte uscite ha confermato la cessione in prestito di Matteo Cancellieri al Parma e si è detto fiducioso di riuscire a piazzare prima del 30 agosto anche gli altri giocatori in esubero.

Di Elseid Hysaj la Lazio ne ha parlato con l'agente Mario Giuffredi, alla ricerca di una squadra che possa garantire un ingaggio importante, mentre ci sono sviluppi anche per Toma Basic e Diego Gonzalez. Secondo quanto riportato dal Messaggero per il croato insistono Empoli, Espanyol e Basaksehir, mentre il paraguaiano potrebbe andare in prestito a Salerno dopo la chiusura dell'affare Dia. In uscita rimangono poi Akpa Akpro, Fares e André Anderson per cui c'è stato l'interessamento rispettivamente di Verona ed Empoli, Panserraikos e Salernitana.

