Calciomercato Lazio, chi parte e chi resta: la situazione prestiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è da rifondare. Dopo l'ultima partita della stagione, tre addii sono stati resi noti (Strakosha, Leiva e Luiz Felipe), ma ce ne potrebbero essere molti altri. Soprattutto tra i rientranti dai prestiti ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe aiutare la società ad aumentare il tesoretto da investire per il mercato in entrata, su tutti Muriqi e Vavro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Mallorca e Copenaghen vorrebbero trattenerli, ma cercando di ottenere uno sconto sul riscatto. Il Pirata potrebbe andare via a 10 milioni di euro: inizialmente la cifra per il riscatto era fissata a 12, ma gli spagnoli non si possono permettere quelle cifre. Lotito, se scendesse sotto la doppia cifra, avrebbe una minusvalenza eccessiva (considerando l'investimento di 20 milioni sul kosovaro). Per il difensore la situazione è analoga: in Danimarca vorrebbero sborsare 4 milioni di euro, mentre la richiesta è di un milione superiore. Si potrebbe facilmente arrivare a un punto d'incontro. Tra gli altri che fanno ritorno a casa base, Escalante potrebbe essere un altro in partenza: ha mercato in Spagna.