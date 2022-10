Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Milinkovic nella lista del Real, ma..."

Il Real Madrid deve fare i conti con la scadenza del contratto di Kroos, con il tedesco che sembra intenzionato a non rinnovare. Il serbo...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Real Madrid è in ansia per il destino di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è uno dei fedelissimi di Carlo Ancelotti ed è tra i calciatori che ha giocato di più in questi primi mesi. Il giocatore, però, ha il contratto in scadenza a giugno e l'ipotesi di un addio cresce di giorno in giorno. Possibile che Kroos provi una nuova esperienza, nonostante società e tecnico sperino ancora nella sua conferma. Florentino Perez sta sondando il mercato internazionale alla ricerca dei calciatori con caratteristiche simile al teutonico. Secondo quanto riferisce Don Balon, i nomi ideali secondo il patron delle merengues sarebbero quelli di Jude Bellingham e Sergej Milinkovic-Savic. Entrambi hanno valutazioni importanti che andranno valutati bene visti anche i paletti imposti dalla Liga. Lotito punta molto sul serbo ed è pronto a proporgli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Non intende fare scorsi e ha parlato di una cifra oltre i 120 milioni per acquistarlo. La somma spaventa il Real che ha cambiato corso, come dimostra l'operazione Casemiro, e sta ringiovanendo la rosa cercando di non spendere più cifre e stipendi stellari a calciatori prossimi ai 30 anni. Milinkovic nella prossima stagione avrà 28 anni, mentre Bellingham appena venti. Nonostante le qualità indiscutibili del Sergente, l'operazione sarebbe in salita già in partenza. Florentino Perez, infatti, non intende fare follie e se le richieste della Lazio dovessero essere confermate non intraprenderebbe nemmeno la strada cambiando decisamente obiettivo.