Calciomercato Lazio | Derby di mercato per Berardi: il piano della Roma

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Domenico Berardi è un nome che piace a Maurizio Sarri da tempi non sospetti. Il tecnico lo aveva già chiesto nelle sue esperienze precedenti alle varie dirigenze: partendo da quella del Napoli, fino a quella della Juventus. L'approdo della Lazio di Champions League permette alla società di mettere da parte un tesoretto importante e a Sarri di ritirare fuori dal cassetto quel sogno mai realizzato.

A complicare i piani, però, potrebbe essere l'inserimento della Roma. Anche i giallorossi seguono Berardi da tempo, l'ultimo tentativo era stato fatto a gennaio nelle ultime ore di mercato, ma senza trovare aperture da parte del Sassuolo. In estate le cose potrebbero andare diversamente. Mourinho stima molto il calciatore, è un esterno con numeri da punta, perfetto per rinforzare il reparto più debole della sua rosa. Il tecnico portoghese ne apprezza anche la duttilità e sarebbe pronto a garantirgli un ruolo da protagonista, shcierandolo in varie zone dell'attacco: dal suo ruolo naturale, a in quello di trequartista o, addirittura, di falso nueve. .

LA RICHIESTA DEL SASSUOLO - Per realizzare i propri sogni, però, sia Lazio che Roma dovranno convincere il Sassuolo. La richiesta dei neroverdi è di circa 30 milioni di euro, ma il club emiliano spesso si è accontentato dell'inserimento di contropartite. E' in questo frangente che, se la Lazio dalla sua ha la carta Cancellieri, la Roma, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, può offrire uno tra Bove, Tahirovic e Darboe, oltre ai numerosi rientranti dal prestito (Shomurodov, Villar, Reynolds, Kluivert, Carles Perez, e Viña), per i quali Carnevali ha mostrato interesse. Non solo. Un'altra carta da giocare per la Roma è quella Frattesi. I giallorossi detengono il 30% sulla futura rivendita del calciatore e, in caso di cessione, potrebbe lasciare la cifra a loro destinata nelle casse del Sassuolo, andando a diminuire il prezzo del cartellino di Berardi.