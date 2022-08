Calciomercato Lazio, Dragowski è l'assist per Provedel ma spunta Meret...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il mondo Lazio è in trepidazione, la questione portiere è all'ordine del giorno. Sembra che siano tutti i presupposti per portare un altro estremo difensore alla corte di Maurizio Sarri ma c'è un nodo in particolare da sciogliere. Per Ivan Provedel, come già annunciato dalla nostra redazione, c'è l'accordo con lo Spezia per 2,5 milioni di euro, e quello totale sulle commissioni tra gli agenti e la dirigenza biancoceleste. Ma non basta. Adesso si attende l'effetto domino con Dragowski che può servire l'assist che porta a Provedel. Ieri sera le parti si sarebbero avvicinate, ma manca l'accordo totale con la Fiorentina. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il portiere dei viola si starebbe convincendo e se dovesse esser così, ecco che Provedel arriverà alla Lazio entro un paio di giorni, altrimenti il suo trasferimento potrebbe saltare.

LE ALTERNATIVE - Per prevenire a clamorosi colpi di scena, la Lazio guarda ad una possibile alternativa. Nelle ultime settimane si è parlato di Sportiello, ma è un vice e Sarri cerca un titolare alla pari di Maximiano. C'è anche Neto, in uscita dal Barcellona per cui tre settimane fa ci sono stati contatti con i manager del brasiliano. Sul versante Napoli, attenzione a Meret il cui rinnovo di contratto non è stato ancora ufficializzato e lo gestiscono gli stessi agenti di Acerbi e Akpa Akpro.