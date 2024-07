Calciomercato Lazio | ecco i giocatori da cedere: la situazione esuberi

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio, in questa sessione di mercato, dopo aver definito cinque acquisti e alcuni cessioni, deve porre l'attenzione sul destino di alcuni giocatori che sono fuori dai piani tecnici e devono ancora trovare una nuova sistemazione, i cosiddetti esuberi. I dirigenti biancocelesti, dopo aver definito la cessione di Marcos Antonio al San Paolo che sarà ufficiale nelle prossime ore, devono occuparsi di altri giocatori che hanno bisogno trovare la loro nuova squadra. I profili da cedere sono: Kamenovic, Fares, Andrè Anderson, Akpa Akpro e Cancellieri. Per quanto concerne Kamenovic, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato rinnovato il prestito al Yverdon, club svizzero dove ha già giocato in prestito la seconda parte della scorsa stagione, mentre Fares non ancora trovato una nuova squadra dopo essere stato vicino al Partizan Belgrado.

Akpa Akpro vorrebbe tornare al Monza, ma al momento ha declinato l'offerta ricevuta dal Verona. Per quanto riguarda Cancellieri, dopo gli interessamenti di Venezia e Rennes, si sono aggiunte Parma e Cagliari. Secondo il quotidiano sportivo romano l'intenzione della Lazio è cedere il classe 2002 a titolo definitivo o comunque in prestito con diritto di riscatto.