Calciomercato Lazio, ecco perché Orsolini può diventare un'occasione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in cerca di esterni d'attacco da inserire in rosa e Riccardo Orsolini potrebbe fare al caso suo sia per qualità che per prezzo. Attualmente il Bologna valuta il giocatore sui 15 milioni di euro (cifra spesa per acquistarlo), ma, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, il prezzo potrebbe notevolmente calare data la mancanza di offerte e la necessità da parte dei rossoblu di monetizzare per poter sbloccare il mercato in entrata. I biancocelesti potrebbero approfittare di questa esigenza per forzare la mano e accaparrarsi l'attaccante che nella scorsa stagione ha segnato 7 reti giocando quasi sempre spezzoni di partita. Le priorità della Lazio al momento sono altre (su tutte Brandt e Felipe Anderson), ma se le richieste del Bologna dovessero abbassarsi Tare potrebbe tentare seriamente il colpo.