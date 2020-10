Calciomercato Lazio, emergenza difesa: rispunta l'idea Garay

A sole quattro giornate dall'inizio del campionato della Lazio Inzaghi è già corto soprattutto in difesa, per i tanti infortuni accusati dai giocatori. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, questa situazione di emergenza riaccende la pista che porta a Garay, difensore argentino attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza a Valencia. È uno dei nomi importanti rimasti senza contratto, ha esperienza internazionale: ancora nessuna trattativa ma sono in corso delle valutazioni per capire se l'operazione può essere sensata, considerando anche la questione liste per campionato e Champions.

LAZIO, TROPPI GOL SUBITI NELLE PRIME GIORNATE

FORMELLO, LUIZ FELIPE CI PROVA PER IL BORUSSIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE