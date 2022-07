Calciomercato Lazio | Esposito resta un'opzione, ma a una condizione

Il palo della Spal resta un'opzione valida a costi contenuti e può rappresentare un'alternativa al verificarsi di determinate condizioni...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Grandi manovre in casa Lazio, molto attiva in entrata e in uscita. Il presidente Lotito vuole accontentare Sarri e, dopo gli arrivi di Marcos Antonio e Cancellieri, si lavora su più fronti. Tra i nomi emersi in queste settimane c'è anche quello di Salvatore Esposito. Il centrocampista, classe 2000, è un play moderno della Spal. Giovane e interessante, è già stato chiamato da Mancini per gli stage in azzurro. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore si prende con 3 milioni. La Lazio si muoverà nel caso in cui dovesse partire Akpa Akpro.