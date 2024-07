Calciomercato Lazio | Fabiani apre le porte a Greenwood: le sue parole

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mason Greenwood continua a essere il sogno del calciomercato della Lazio. L'inglese, dopo il prestito al Getafe, è in uscita dal Manchester United. Biancocelesti e Marsiglia sono le squadre che finora si sono mosse concretamente. I francesi hanno trovato l'intesa con in Red Devils, ma manca quella con il giocatore. In Francia poi le parole del sindaco della città e la rivolta dei tifosi hanno rallentato l'affare con la punta che ancora non è convinta al 100%. Su questo vuole fare la leva la Lazio che è pronta anche ad aumentare la proposta ai britannici per avvicinarsi alla proposta francese. L'OM ha alzato anche l'ingaggio proposto a Mason, ma al momento la fumata bianca non è arrivata con la situazione in Francia che inevitabilmente pesa.

Diversa la situazione nell'ambiente Lazio che sogna di abbracciare Greenwood. Il diesse Angelo Fabiani ha parlato sulle pagine de Il Messaggero commentando il momento e spiegando: «Io continuo ad essere ottimista, qui sarebbe il benvenuto. Alternativa? Al momento non c'è, ma il mercato è lungo». Le prossime ore diranno qualcosa in più sul futuro del calciatore che rimane diviso e ancora in bilico.