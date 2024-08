Calciomercato Lazio, Folorunsho cerca casa a Roma: il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha deciso di fare all in su Folorusnho per rinforzare il centrocampo. E' la pista più comoda e più concreta in questo momento. Contatti tra club per trovare la formula giusta e le cifre. Il Napoli chiede intorno ai 12 milioni e non è detto che si tratti di un acquisto a titolo definitivo. Come riporta il Corriere dello Sport, c'è un altro indizio che avvicina il classe 1998 ai colori biancoelesti. Secondo il noto quotidiano, infatti, il giocatore starebbe cercando casa nella Capitale. Non è detto però che si tratti di un segnale di mercato. A Roma vive la sua famiglia, lui è nato e cresciuto qui e ha appena siglato un nuovo contratto con il club partenopeo: potrebbe trattarsi semplicemente di un investimento immobiliare.