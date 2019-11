Calciomercato Lazio, gli esuberi: opzione prestito per Durmisi

Non è un bel momento per Riza Durmisi. Il terzino danese è praticamente un 'fuori rosa' alla Lazio: si allena in orari diversi e viene chiamato in gruppo quando il numero dei giocatori a disposizione di Inzaghi è ridotto. Sui social il classe '94 ha espresso la sua voglia di tornare in campo, anche se sembra quasi impossibile che possa farlo con la maglia della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il ds Tare sta cercando una sistemazione a Durmisi e, vista la scadenza fissata al 2023, anche il prestito può essere un'opzione. Piace in Turchia, Danimarca e Spagna e a gennaio è una delle situazioni risolvibili. Discorso analogo per Casasola e Djavan Anderson, si cercherà di piazzare anche loro nel prossimo mercato. Più difficile l'operazione con Minala, Vargic e Kisha. Il primo è aggregato alla Primavera di Menichini da fuoriquota, gli altri due vanno in scadenza a giugno prossimo.

