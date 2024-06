Calciomercato Lazio | Greenwood in salita: lo United 'gela' Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Greenwood resta un sogno da maneggiare con cura in casa Lazio, per evitare poi di svegliarsi male. Sul giocatore ci sono Benfica, Atletico Madrid e Juve in agguato, e anche lo stesso calciatore preferirebbe di gran lunga rigiocare la Champions. Come riferisce Il Messaggero, il summit di giovedì sera tra Lotito, l'intermediato italiano e il Manchester United si è risolto con un nulla di fatto. I Red Devils non vogliono contropartite - s'era pensato all'inserimento di Mandas - e i 18 milioni più il 50% sulla futura rivendita, proposti della Lazio, sono troppo poco. Nessuna risposta, lo United attende proposte più allettanti. I biancocelesti, invece, non possono attendere a lungo: se Mason non sbarcherà a Formello, serve un'alternativa di grido.

