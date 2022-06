Calciomercato Lazio, il Milan pensa ad Acerbi: la situazione

Il difensore piace a Pioli e ci sarebbe stato un primo contatto per capire la volontà del calciatore a tornare a vestire la maglia rossonera...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - A volte ritornano. Il Milan mette nel mirino Francesco Acerbi. Il centrale ha vestito la maglia rossonera nel 2012/13 non riuscendo a dimostrare il suo valore. Il giocatore sogna una rivincita e il suo nome è finito sul taccuino dei meneghini. Come sttolinea l'edizione odierna de Il Messaggero. ci sarebbe stato un contatto con Pioli e la candidature avanza soprattutto se, come sembra, il Milan non dovesse centrare gli obiettivi Botman o Bremer. Pioli stima molto il giocatore e la sua uscita sarebbe un'accelerazione nell'affare che porterebbe Alessio Romagnoli alla Lazio. Quasi un destino incrociato quello dei due che si troverebbero a sostituirsi a vicenda cambiando casacca.