Calciomercato Lazio, il Psg prepara 75 milioni per Milinkovic

Con l'estate sono tornate le attenzioni del mercato nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic e stavolta pare che sul gioiellino della Lazio ci sia forte l'interesse del Paris Saint Germain. Che Leonardo, nuovo direttore sportivo dei francesi, avesse un debole per il serbo è cosa nota: già lo scorso anno aveva cercato di portarlo nella Milano rossonera, adesso da Parigi avrebbe intensificato i contatti con Mateja Kezman, il procuratore del giocatore. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, comincia a circolare qualche cifra: il Psg avrebbe avanzato nei giorni scorsi una proposta di 55 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente, e ora sarebbe pronto al rilancio con 75 milioni. Una somma che sembrerebbe ancora non soddisfare appieno le aspettative della Lazio, ma che comincia ad essere interessante e si avvicina ai 100 milioni ipotizzati in partenza. L'impressione è che per un'offerta sugli 80-90 milioni Lotito potrebbe acconsentire a lasciar andare Milinkovic.

