Calciomercato Lazio, il punto sulle entrate e sulle uscite

Non solo le entrate, la Lazio nella prossima sessione di gennaio dovrà lavorare anche sui giocatori in uscita. Se da una parte Sarri ha fatto richieste specifiche per rimpolpare la rosa, Tare ha una lunga lista di calciatori in esubero per sfoltirla. Come vi abbiamo raccontato, c'è stato un vertice a Formello per stabilire le strategie di mercato. Diversi i nomi emersi in questa chiacchierata, ma l'allenatore ha chiesto soprattutto un vice Immobile e un difensore. I nomi più forti in questo momento sono quelli di Botheim o Lasagna per l'attacco e di Casale del Verona per la retroguardia.

CESSIONI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, molto più lungo è l'elenco dei calciatori in uscita. Per Muriqi si attende l'offerta giusta per lasciarlo partire in prestito con riscatto, così come per Vavro, Durmisi e Jony. Lukaku è in scadenza a giugno ma potrebbe comunque andare via in prestito ora per poi liberarsi a parametro zero a fine stagione. Anche Lombardi cerca una soluzione, oltre a Escalante che non rientra nei piani di Sarri. L'indice di liquidità impone che per ogni entrata ci sia anche un'uscita, ecco perché le cessioni saranno fondamentali.