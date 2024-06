Calciomercato Lazio | Immobile, voglia di riscatto. Ma il club non è più irremovibile

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile vorrebbe rimanere alla Lazio e il suo procuratore Alessandro Moggi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto confermare la volontà del giocare di rispettare il contratto che lo lega alla Lazio fino al 2026. Se come detto il giocatore ha confermato la sua voglia di rimanere e continuare a segnare con l'aquila sul petto, in società - riporta Corriere dello Sport - non sarebbero più così irremovibili per quanto concerne la permanenza di Ciro.

Immobile vuole rimanere e rispettare il contratto che lo lega alla Lazio. Lo stesso bomber alcuni mesi fa aveva detto di non voler chiudere l'esperienza in biancoceleste in modo anonimo sulla falsariga della scorsa stagione che è stata avara di gol e soddisfazioni. Ora vuole rilanciarsi e aggiornare i suoi record e dimostrare di essere ancora importante per la sua Lazio. Durante il prossimo ritiro di Auronzo vuole mettere in difficoltà mister Baroni e dimostrare di meritare una maglia da titolare e riprendere a segnare con regolarità. Ciro vuole farsi trovare in forma sotto le Tre Cime di Lavaredo e sperare che non vi siano problemi fisici ad tormentarlo.

