Calciomercato Lazio | In settimana l'incontro per Stengs: due le alternative

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Caccia al numero 10 in casa Lazio. Con l'addio di Luis Alberto, la dirigenza sta cercando un nuovo fantasista che abbia quello spunto in più negli ultimi 30 metri. Il nome caldo in queste ore è quello di Calvin Stengs, finito nel mirino biancoceleste già a gennaio con Sarri.

Come riporta Il Corriere dello Sport, in settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra la Lazio e il Feyenoord, il primo era servito per sondare il terreno, il secondo per presentare la prima offerta. La richiesta per il centrocampista è di circa 15 milioni, Lotito è pronto ad offrire 10 più bonus. L'unico ostacolo è la concorrenza della Premier League che rischia di arrivare con proposte di ingaggio decisamente più alte.

Due le alternative per il centrocampo: ieri è spuntato il nome di Ezequiel Fernandez, talento classe 2002 del Boca Juniors con una clausola di circa 13 milioni di euro. Tornato in orbita Lazio anche Cesare Casadei. Non è una pista semplice, ma con il Chelsea si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e clausola di riacquisto per gli inglesi.

Pubblicato il 10/06 alle 08.00