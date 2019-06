Calciomercato Lazio, Jony aspetta il via libera del Malaga: le possibili cifre

Che il primo acquisto della Lazio di questo calciomercato estivo sia Jony è ogni giorno un'ipotesi più plausibile. La mancata promozione del Malaga nella prima divisione del campionato spagnolo rende tra l'altro l'operazione ancora più fattibile: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il giocatore starebbe solo aspettando il via libera dal club, che da parte sua gli aveva promesso di lasciarlo andare senza pretendere cifre irragionevoli in caso di permanenza in seconda divisione. Non più i 4,5 milioni di euro più bonus di cui si parlava inizialmente, ora Jony può arrivare alla Lazio per una cifra intorno ai 2 milioni, se non a parametro zero. Promesso sposo del biancoceleste ormai da tempo, per Jony mancano solo le formalità.

