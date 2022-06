Calciomercato Lazio, l'operazione Cancellieri coinvolge la Roma: ecco perché

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è pronto ad iniziare una nuova esperienza nella Capitale, sponda Lazio. Il classe 2002 si recherà questo pomeriggio in Paideia per le visite mediche, poi sarà tempo di firmare il contratto che lo legherà al club. I biancocelesti, per avere l'attaccante nella propria rosa, verseranno nelle casse del Verona circa 7 milioni più 1,5 di bonus. Ma nell'operazione di mercato, riporta La Repubblica, è stata coinvolta anche la Roma. Il club giallorosso cedette nel 2020 Cancellieri all'Hellas, inserendo il suo cartellino nell'operazione Kumbulla, ma mantenendo un 20% sulla sua futura rivendita. Con la cessione che verrà formalizzata nelle prossime ore, dunque, la Roma incasserà circa 1,5 milioni. Non si tratterà di un passaggio diretto Roma - Lazio, come ad esempio fu per Pedro, ma un'operazione che, seppur in forma indiretta, "lega" le due romane. La stessa cosa, andando indietro nel tempo, accadde quando Manolo Portanova si trasferì dalla Juventus al Genoa: la Lazio, l'ex club del figlio d'arte, aveva inserito una percentuale sulla futura rivendita. Quando si conclude l'operazione, dunque, i biancocelesti ricevettero una cifra vicina ai 700 mila euro.

