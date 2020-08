Calciomercato Lazio, l'Udinese fissa il prezzo per Lasagna: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è appena finita e la Lazio inizia già a preparare la squadra per il campionato che verrà. Un'annata importante che segna il ritorno dei biancocelesti in Champions League, con i capitolini che vogliono confermarsi ad altissimi livelli. Il covid ha rallentato e complicato la missione scudetto, ma la voglia di dare fastidio a Inter e Juventus è rimasta. Per farlo, però, servirà rimpinguare e allungare la rosa attuale. Tra i nomi indicati da Simone Inzaghi c'è anche Kevin Lasagna. L'attaccante dell'Udinese piace al piacentino dai tempi del Carpi e sogna di affiancarlo a Immobile, Correa e Caicedo. Non sarà semplice, però, strapparlo ai friulani che intendono fare cassa. I bianconeri hanno rifiutato lo scambio con Petagna offerto dal Napoli. Come sottolinea La Repubblica, l'Udinese valuta il cartellino dell'attaccante 22 milioni di euro. Una cifra alta di partenza, ma il calciomercato è ancora lungo e può riservare delle sorprese. L'Udinese resiste per Lasagna, ma Lazio e Napoli non mollano (per ora).

Calciomercato Lazio, il padre di David Silva conferma: "Vuole giocare in Serie A"

Calciomercato Lazio, David Silva e la cena per il sì: Lotito incontra il fratello

TORNA ALLA HOMEPAGE