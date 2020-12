Calciomercato Lazio, la Fiorentina insiste per Caicedo. E Duncan...

CALCIOMERCATO LAZIO - Sembra essere Felipe Caicedo il preferito dalla Fiorentina per rinforzare il proprio attacco. Dopo che in estate i viola avevano provato a prendere Piatek e Milik, il bomber biancoceleste sembra essere il nome che ha fatto breccia nel cuore della dirigenza toscana. La punta piace anche a Prandelli e l'accordo si potrebbe trovare intorno per una cifra vicina ai sei milioni di euro. Ma non potrebbe essere l'unico affare tra le due squadre. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, tra i viola c'è Alfred Duncan che piace parecchio a Formello. Il calciatore, pagato 15 milioni in estate, potrebbe diventare pedina di scambio nell'affare Caicedo, con conguaglio in favore della Fiorentina. Si tratta per il momento di voci e di chiacchiere assolutamente preliminari, non si può escludere nulla. Qualora dovesse raffreddarsi la candidatura dell'ecuadoriano, l'alternativa per i gigliati è Pellé, che piace anche a Milan e Inter.

