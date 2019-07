Calciomercato Lazio, la Fiorentina sogna il ritorno di Badelj

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina sogna il ritorno di Milan Badelj. Il centrocampista croato, dopo solo una stagione, è pronto a lasciare la Lazio. Con Inzaghi il feeeling non è mai nato e al ragazzo di Zagabria sta stretto il ruolo di vice Leiva. Dopo i sondaggi di Bordeaux, West Ham e Fenerbahçe, l'ipotesi più probabile per il numero 25 sarebbe il ritorno a Firenze. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club viola sarebbe pronto a riabbracciare il calciatore che al Franchi è rimasto quattro stagioni indossando anche la fascia di capitano. Prima però i toscani devono necessariamente sfoltire una rosa extra large. Solo allora, con le casse piene, la Fiorentina proverà a riportare a casa Badelj. La Lazio chiede almeno 8 milioni per il centrocampista, svincolatosi dai gigliati appena dodici mesi fa. Pradé vorrebbe spendere meno per quello che è considerato un cavallo di ritorno, ma molto dipenderà anche dagli incassi delle cessioni, Veretout in primis. Milan, che a Firenze tornerebbe molto volentieri, non è l'unico nome sul taccuino viola visto che piace anche Lucas Biglia, in uscita dal Milan. L'argentino, però, guadagna oltre tre milioni di euro in rossonero, un ingaggio oltre i parametri della società di Commisso.

