Calciomercato Lazio, La Gazzetta dello Sport: "Lazzari per sbloccare Carnesecchi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a inseguire Marco Carnesecchi. Oggi è previsto un nuovo contatto tra i biancocelesti e l'Atalanta per provare a sbloccare l'affare. I bergamaschi non si muovono dalla richiesta di 18 milioni di euro. I capitolini sperano in uno sconto ricordando anche l'affare Berisha di qualche anno fa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'ipotesi dell'inserimento di Manuel Lazzari nell'operazione per sbloccare la situazione. La Dea cerca rinforzi per le corsie esterne e il nome dell'ex Spal già a gennaio era stato accostato ai bergamaschi. Difficile, però, immaginare che Sarri decida di rinunciare a lui dopo l'ottima seconda parte di stagione del numero 29. Nonostante la presenza in rosa di Marusic, sembra quasi impossibile questa opzione anche perché la Lazio valuta Lazzari più di 20 milioni.