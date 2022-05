Calciomercato Lazio, largo ai giovani: il punto su ogni reparto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Si avvicina il 1° luglio e con lui l’inizio della sessione estiva di mercato. Saranno mesi intensi per la Lazio che vuole assicurare al proprio allenatore una rosa adeguata per poter affrontare al meglio la prossima stagione. Sarri ha avanzato le sue richieste, vuole ringiovanire la squadra e allo stesso tempo assicurarsi qualche colonna che possa dare sostegno. Tanti sono i nomi accostati in questi mesi al club biancoceleste, alcuni sono concreti altri sono solamente voci. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli obiettivi sono prevalentemente giovani Under 25, in tutti i reparti. In porta la prima scelta si conferma Carnesecchi, 22 anni, dell’Atalanta e la società è pronta a trattare con i bergamaschi. È da rivedere il prezzo, la Dea vorrebbe 15 milioni e i capitolini sono disposti a offrirne 9 più bonus. Il piano b resta il venticinquenne Vicario dall’Empoli, le parole del presidente Corsi sono state rassicuranti in merito a un trasferimento alla Lazio però occhio alla Fiorentina. In difesa, oltre alla conferma di Kamenovic, c’è Victor Chust del Real Madrid. Il ventiduenne è rientrato dal prestito al Cadice e ora è in cerca di sistemazione, il suo valore è fissato a 5 milioni e prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti per discutere. Resta ferma la preferenza di Sarri su Casale, 24 anni, del Verona con il quale ci sono già contatti. Vale lo stesso per Parisi. A questi però si aggiunge un nuovo nome, Issa Laye Lucas Jean Diop dalla Premier. È il difensore centrale del West Ham, anche lui venticinquenne. Per quanto riguarda il centrocampo, è quasi fatta per il ventiduenne Marcos Antonio. Si valutano anche altri profili, è emerso l’interesse per il serbo Ivan Ilic del Verona. Ha 21 anni. Infine, per quanto riguarda l’attacco oltre a Cabral che sarà riscattato si attendono nuovi candidati.

OVER – Gli unici obiettivi che eccedono i 25 anni restano Alessio Romagnoli e Emerson. Entrambi ventisettenni. Per quanto riguarda il difensore del Milan, ci sono continui contatti. Lui resta la scelta primaria per quanto riguarda il reparto arretrato. La volontà delle parti c’è, si spera che giunga presto anche l’accordo sull’aspetto economico. L’alternativa è rappresentata dal trentenne del Sassuolo, Ferrari.

