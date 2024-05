Calciomercato Lazio | Luis Alberto-Al Duhail, operazione caldissima. E a Formello...

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - L’avventura di Luis Alberto alla Lazio è giunta, definitivamente, al capolinea. Lo spagnolo, dopo le dichiarazioni bomba rilasciate nel post gara con la Salernitana, è più deciso che mai a voler cambiare aria, nonostante in qualche circostanza possa aver lasciato credere il contrario. Questa volta non è solo un mal di pancia. Per poter andare via però, dovrà portare alla società una cifra consistente considerando il contratto in essere rinnovato solamente un anno fa e il 25% della vendita da riconoscere al Liverpool. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato dell’interesse dell’Al Duhail, squadra qatariota, la cui dirigenza si sarebbe messa in contatto sia con quella biancoceleste sia con l’entourage del giocatore.

La trattativa, riporta Il Corriere dello Sport, è entrata nel vivo. Ieri, nel pomeriggio, a Formello si è svolto un incontro, il secondo, tra la You First (agenzia che cura gli interessi del centrocampista) e il direttore sportivo Fabiani. Servirà tempo e pazienza per poter raggiungere un accordo, il Mago è aperto alla partenza e accetta di giocare a Doha, manca solo il sì di Lotito che chiede 15milioni. È atteso un rilancio dell’Al-Duhail, la sensazione è che a 12 milioni il patron possa cedere.

