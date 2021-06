Calciomercato Lazio, non solo entrate: gli addii dei senatori e i giocatori in uscita

Non solo mercato in entrata, in casa Lazio si studiano anche le uscite. In primis i giocatori in scadenza di contratto, ovvero i senatori Lulic e Parolo. Il 30 giugno è alle porte e dalla società non è arrivato alcun segnale per il rinnovo, come da previsione entrambi concluderanno la loro avventura alla Lazio. Il piano di ringiovanimento della squadra passa anche da tappe dolorose come questa. I biancocelesti perderanno due senatori della squadra, a differenza di Radu che prolungherà il suo rapporto con il club per altri due anni.

LE USCITE - Oltre ai calciatori in scadenza, la Lazio valuta alcune cessioni per fare cassa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Correa è uno dei big indiziati ad essere sacrificato per poter monetizzare. Per lui ci sono sirene dalla Premier League, su tutte Arsenal e Tottenham, ma il club non vuole svenderlo. Con le valigie in mano anche Caicedo e Fares. Il primo, in scadenza nel 2022, è sul punto di partire da un paio di stagioni e questa potrebbe essere la volta buona. Per l'algerino invece un'annata deludente con i biancocelesti che potrebbero venderlo per una cifra intorno agli 8 milioni, con il Torino alla finestra.

