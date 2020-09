Calciomercato Lazio, Otamendi resta un'idea: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Nicolas Otamendi resta un sogno per la difesa della Lazio. Il calciatore è in uscita dal Manchester City ed è alla ricerca di una nuova esperienza. In Argentina e in Portogallo sono certi che sulle tracce del giocatore ci siano i biancocelesti e il Porto. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il difensore sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio da 7 a 4 milioni chiedendo un quadriennale alla sua nuova squadra. Più o meno le cifre che i capitolini avevano offerto a David Silva prima che lo spagnolo, con un colpo di coda finale, scegliesse la Real Sociedad. Gli ottimi rapporti con Jorge Mendes, procuratore dell'argentino, potrebbero agevolare l'operazione. Aquile che prima devono necessariamente vendere per sistemare i conti e i numeri in rosa, poi si penserà agli acquisti e Otamendi potrebbe tornare di moda come ciliegina sulla torta e regalo a Inzaghi per la Champions. Porto e Conceicao permettendo.

