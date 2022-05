Calciomercato Lazio, parla Casale: "Bello esser accostato a club importanti, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i nomi che continuano a essere accostati alla Lazio per la prossima sessione di calciomercato c'è indubbiamente quello di Nicolò Casale. Difensore del Verona classe '98, farebbe comodo - e non poco - a Maurizio Sarri. Il reparto arretrato biancoceleste è quello che ha al momento maggiori incognite, con Luiz Felipe e Patric in scadenza, Acerbi che potrebbe lasciare Roma. Ed è proprio in virtù di questo che i profili che circolano attorno alla Lazio sono, perlopiù, difensori. Di Casale si era parlato già a gennaio, ma è in estate che la dirigenza vuole provare con più convinzione a portarlo nella Capitale. Intanto, in attesa di sfidare il Milan col suo Verona, il giocatore ha parlato anche del suo futuro e delle voci che lo vorrebbero vicino all'approdo in un grande club.

Chiamato a commentare le indiscrezioni di mercato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Casale ha spiegato: "Penso a finire bene questo campionato, che per me è il primo in A. È bello vedere che c'è interesse, non lo nego, ed essere accostato a club importanti, ma lo è pure il Verona. Lo si è visto in questi anni, con i risultati che sono stati raggiunti". Concentrazione sulle sfide di oggi, ma porta aperta alle ambizioni di domani. La Lazio vuole provarci.

