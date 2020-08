Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Cistana: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione 2019/20 si concluderà oggi. Dopo il coronavirus e il lockdown, il campionato è stato portato a termine. Adesso l'attenzione si sposta tutta sul calciomercato. La Lazio di Simone Inzaghi dovrà ritoccare e rimpinguare la rosa. In difesa il primo nome resta quello di Kumbulla del Verona, ma l'inserimento dell'Inter e il mancato accordo con i veneti sembrano allontanare l'italo-albanese da Formello. I capitolini potrebbero quindi guardare altrove. In quest'ottica, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giorno, Lazio e Fiorentina avrebbero messo gli occhi su Andrea Cistana. Il classe 1997 è appena retrocesso con il Brescia, ma lui è stato sicuramente tra i più positivi delle Rondinelle. I lombardi proveranno a fare cassa e non è escluso che i biancocelesti e i viola possano provare l'affondo. Il giocatore si sta riprendendo dopo l'operazione al tendine perineo della gamba destra. Per lui i toscani hanno offerto 5 milioni, ma il Brescia ne aveva chiesto qualcuno in più. Da segnalare anche un sondaggio del Napoli di qualche settimana fa. Lazio, Fiorentina e Napoli, chi la spunterà?