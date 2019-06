Calciomercato Lazio, piace ancora Akgun: Tare fiuta il colpo in prospettiva

Non solo Yazici, in Turchia la Lazio ha messo gli occhi sul talento del Galatasaray Yunus Akgun. In questa stagione è stato promosso in prima squadra dove ha messo in mostra tutte le sue qualità. In campionato è riuscito a racimolare 11 presenze per un totale misero di 172 minuti. Meglio è andata nella Coppa di lega vinta proprio dal Galatasaray. Per lui 6 presenze e quattro reti, al quale si aggiungono anche due assist, il tutto in 528 minuti. Il suo contratto scade nel 2020, non rinnoverà e spera di essere ceduto in questa sessione di mercato per fare subito il salto di qualità. La Lazio ci pensa, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere un altro affare low cost in prospettiva. Si può chudere intorno ai 3 milioni di euro.

