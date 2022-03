Calciomercato Lazio, porte girevoli: piace Provedel come vice

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prepara una rivoluzione tra i pali. Questi che seguono saranno, con molta probabilità, gli ultimi mesi in biancoceleste per Strakosha e Reina. Entrambi in scadenza di contratto, non sembrano aver intenzione di rinnovare con la Lazio. Ecco allora che il club capitolino dovrà tornare sul mercato per cercare due estremi difensori di affidabilità. Per il ruolo di primo portiere sono stati fatti tantissimi nomi nelle ultime settimane. Da Gollini a Sergio Rico passando per Carnesecchi, Silvestri, Perin e Kepa. Come vice, invece, piace Ivan Provedel, autore sin qui di una grande stagione con lo Spezia. Il classe 1994 potrebbe scegliere di mettere tutta la sua esperienza al servizio della Lazio a partire dal prossimo anno.