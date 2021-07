Calciomercato Lazio, resta viva la pista Basic: le ultime sul centrocampista

RASSEGNA STAMPA - Non solo esterni d'attacco, il calciomercato della Lazio prevede l'arrivo di almeno un centrocampista per rinforzare la mediana di Sarri. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Toma Basic. La società biancoceleste potrebbe approfittare della situazione economica del Bordeaux per arrivare al calciatore classe 1996. Il club, infatti, è stato retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari e adesso sarà costretto a perdere i suoi pezzi pregiati. La Lazio prepara l'assalto a Basic che è in scadenza nel 2022. La richiesta del Bordeaux è di 9 milioni, la prima offerta di Lotito è di circa 6,5. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il presidente e Tare per approfondire la questione e discutere di calciomercato.