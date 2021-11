Calciomercato Lazio, rinnovo lontano per Strakosha: il Newcastle insiste

RASSEGNA STAMPA – Sono state due stagioni cruciali, le ultime, per Thomas Strakosha. Da titolare inamovibile a riserva. L’arrivo di Reina ha fatto crollare le sue certezze e nonostante l’impegno non sia mai mancato in allenamento, non riesce più a trovare il suo spazio come prima. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il rinnovo sembra essere lontano mentre si avvicina la possibilità di volare in Inghilterra. Il Newcastle lo vuole e sta spingendo per portarlo dalla propria facendo leva proprio sul fatto di aver perso ormai alla Lazio il ruolo da titolare. Dopo quasi dieci anni insieme, le strade dell’albanese e della Lazio potrebbero dividersi.

