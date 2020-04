Calciomercato Lazio, Romagnoli tra rinnovo e futuro. E il Milan si tutela...

Dalle parti di Milano, sponda rossonera, il campanello d'allarme ha già iniziato a suonare. Il futuro della difesa dipende tutto dalla decisione che prenderà il capitano: Alessio Romagnoli diviso tra il rinnovo con il Milan e il corteggiamento della Lazio, da sempre sua squadra del cuore - a riportarlo l'odierna rassegna stampa di Radiosei. Nella prossima sessione di calciomercato i rossoneri potrebbero essere costretti a sacrificare qualcuno dei propri big per poter ricostruire la squadra dopo il fallimento, l'ennesimo, di quest'annata calcistica. Da questo punto di vista, l'indiziato numero uno potrebbe essere proprio Romagnoli: con un contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da 3,5 milioni, l'ex Sampdoria porterebbe nelle casse del club un tesoretto da poter investire sul mercato. Nel frattempo, il Milan ha già iniziato a guardarsi attorno, individuando diversi profili per la propria retroguardia: contatti avviati con Ajer del Celtic, mentre sono stati sondati Kamara del Marsiglia e N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

