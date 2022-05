Calciomercato Lazio, sale Ferrari e scende Romagnoli. E gli ingaggi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prepara la partita contro la Sampdoria, altra tappa importante nella corsa all'Europa. A fine stagione la società approfondirà il discorso legato al rinnovo di contratto di Maurizio Sarri, per poi intraprendere la rivoluzione sul calciomercato. Per quanto riguarda la difesa è già partito il casting per la sostituzione di Luiz Felipe e molto probabilmente anche Acerbi: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si raffredda la pista Alessio Romagnoli e si scalda quella legata a Gian Marco Ferrari. Il primo ha riallacciato i contatti per il rinnovo con il Milan, mentre il secondo nonostante non sia più giovanissimo (30 anni, ndr) rispecchia per caratteristiche il prototipo del difensore adatto al gioco di Sarri.

MONTE INGAGGI - Le nuove regole Uefa sul Fair Play Finanziario e sull'indice di liquidità impongono cautela soprattutto per quanto riguarda il tema ingaggi. Il tetto complessivo nelle ultime due stagioni è salito fino a quasi 100 milioni a stagione tra squadra e staff tecnico. I big hanno prolungato con stipendi sensibilmente aumentati (Immobile con i premi arriva quasi a 5 milioni, Milinkovic 3,5, Luis Alberto 3, Acerbi 2,7, Leiva 2) e anche gli esuberi pesano sensibilmente sul bilancio. L'obiettivo, praticamente una necessità per tutte le squadre della Serie A, è sostituire i partenti con giocatori che abbiano un ingaggio inferiore.

