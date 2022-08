Calciomercato Lazio, si complica Reguilon: l'Atletico Madrid ora è in pole

La trattativa con il Tottenham per Reguilon è complessa per la Lazio, meno per l'Atletico Madrid che sarebbe passato in vantaggio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro per accontentare l'ultima richiesta di Maurizio Sarri, una richiesta che dura da circa un anno, ma che fino a ora non ha portato alcun mancino a Roma. L'ultima trattativa condotta dalla Lazio è quella con il Tottenham per Reguilon, ma, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la richiesta della società biancoceleste agli Spurs di pagare gran parte dello stipendio ha favorito l'inserimento dell'Atletico Madrid e del Fulham, con gli spagnoli che nelle prossime ore potrebbero addirittura chiudere. Il club londinese aveva aperto alla Lazio per il prestito gratuito, tramite intermediari, avevano fatto sapere di esser disposti a pagare una fetta dello stipendio da 3,6 milioni di euro, ma la richiesta di Lotito di aumentare la loro percentuale, ha fatto in modo che non si arrivasse a discutere neanche del possibile riscatto.

Dall'altra parte, invece, l'Atletico Madrid è riuscito a sorpassare i biancocelesti anche nei piani del calciatore. Una disponibilità economica maggiore, la possibilità per il giocatore di tornare a Madrid e giocare la Champions League, hanno reso la sua scelta più semplice. La trattativa tra il club spagnolo e il Tottenham è ancora in corso e questo lascia degli spiragli per la Lazio che, però, vede inevitabilmente allontanarsi la pista Reguilon. Ora starà ai biancocelesti decidere come muoversi: se insistere sullo spagnolo o cercare altri profili, quello che è certo è che, come rivelato da Tare, la priorità è rappresentata da alcune uscite, tra cui Acerbi e Hysaj.