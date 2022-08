Lazio - Inter, Tare: "Soddisfatto dei nuovi acquisti. Terzino? Tutto può accadere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca pochissimo, Lazio - Inter è davvero prossima ad iniziare ed a regalare un match scoppiettante ai tifosi. Prima del fischio d'inizio è intervenuto il ds Igli Tare ai microfoni di DAZN per presentare la partita: "Lo step riguarda gli obiettivi, abbiamo fatto un mercato importante e abbiamo subito aggredito quel che era necessario per alzare l'asticella e creare entusiasmo da dentro e fuori. Speriamo stasera di fare una grande prestazione e cercare di vincere contro il rivale più forte del campionato che ritengo favorito per il titolo. Io penso che il meglio non ha una fine, abbiamo cambiato quasi 15 giocatori in un anno solare, più sufficiente di avere pretese e una squadra perfetta. Ci siamo parlati la scosa estate di fare un cambiamento nel griro di un anno ed è successo. Dobbiamo essere tutti concentrati, la Champions è importante per la nostra società e dobbiamo dare qualcosa in più per raggiungerla. Io penso che sia giusto che la partenza parta in questo modo, devono ambientarsi, all’inizio servirà più tempo per inserisi sperando che questi siano veloci. Nel contempo inziano settimane dove abbiamo partite ogni tre giorni e ci saranno delle rotazioni. Tutti quanti sono in grado di manternere l'asticella alta, sono molto fiducio di Marcos Antonio, Cancellieri e dei due portieri. Anche di Gila che ha fatto una grande preparazione pre stagione, è una grande sopresa in questo campionato. Tifosi? Abbiamo parlatoa a lungo di creare questa atmosfera, ne siamo felici ma dobbiamo essere bravi a mantenerla, vincere aiuta a vincere e il pubblico sarà fondamentale. Se arriverà un terzino? Non ti so rispondere, finchè il mercato è aperto tutto può accadere ma non ti so dire se arriverà o meno perchè ci sono tante cose da risolvere".