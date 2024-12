Calciomercato Lazio | Spazio alle uscite: addio Akpa, mentre Hysaj e Basic...

RASSEGNA STAMPA - Un occhio sulle entrate e uno sulle uscite. La Lazio si sdoppia per liberare Formello dagli esuberi e aiutare Baroni con nuovi innesti. Sul mercato restano vive le candidature di Casadei e Belahyane a centrocampo, senza dimenticare quelle di Gomez in difesa e di Brey in porta. Dei fuori rosa, invece, hanno le valigie in mano Akpa Akpro, Hysaj, Basic, Diego Gonzalez e il punto interrogativo Castrovilli.

Tra tutti l'unico sicuro dell'addio è Akpa Akpro, promesso sposo al Monza. A breve le visite mediche con i biancorossi, lascerà la Lazio in scadenza. Anche per Hysaj e Basic, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società starebbe cercando una sistemazione già a gennaio. Non sarà semplice, però, soprattutto per quanto riguarda l'albanese visto il suo ingaggio alto.

È ai dettagli poi il trasferimento di Diego Gonzalez all'Atlas, in Messico. Il classe 2003 paraguaiano andrà via con zero presenze all'attivo in prima squadra. Resta sempre, invece, il dubbio Castrovilli, sul quale continuano le riflessioni della dirigenza biancoceleste. Il taglio nel mercato invernale non è impossibile, presto arriverà una decisione definitiva.