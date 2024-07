Calciomercato Lazio, su Sardo c'è anche il Milan: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Jacopo Sardo sta valutando il suo futuro e le proposte pervenute. Il giovane centrocampista, classe 2005, ha ricevuto un'offerta da parte della Lazio e una dal Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista della Primavera biancoceleste sta decidendo se proseguire la sua carriera in maglia biancoceleste, magari facendo la spola tra Primavera e prima squadra, o se accettare l'offerta del Milan e trasferirsi nella squadra Under 23 agli ordini di Mister Bonera. La medesima scelta è stata fatta da Dutu che era in scadenza di contratto con la Lazio e ha scelto di trasferirsi al Milan.

In caso di addio alla Lazio, il club rossonero dovrebbe riconoscere ai capitolini un compenso per il cartellino più alcuni bonus e una percentuale di circa il 20% sulla futura rivendita. L'importo totale sarebbe inferiore al milione di euro. Se invece Sardo optasse per una squadra estera, in questo caso il club in questione dovrebbe riconoscere alla Lazio solo 100 mila come costo di formazione. Il profilo del classe 2005 piace in Germania al Saarbrubrucken (terza divisione tedesca) e in Svizzera a Basilea, Zurigo e Young Boys.

TORNA ALLA HOMEPAGE