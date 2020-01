Calciomercato Lazio, sviluppi sul discorso Szoboszlai: la situazione

La Lazio nel calciomercato di gennaio non ha in programma grandi operazioni. Nei prossimi giorni comunque a Formello ci sarà un vertice tra Lotito, Tare e Inzaghi in cui verrà fatto il punto della situazione e si inizierà a parlare anche del prossimo giugno. In quella sessione un nome che sicuramente tornerà nel giro biancoceleste è Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Il centrocampista piace molto a Tare, che già la scorsa estate l'aveva messo tra i suoi obiettivi, ed è considerato un futuro craque. Come avevamo anticipato a inizio dicembre nel corso di questa prima parte di stagione la situazione legata al classe 2000 è cambiata: mentre ad agosto scorso l'entourage del calciatore ha scelto per la permanenza al Salisburgo, in inverno ha bussato alla porta della Lazio chiedendo di imbastire una trattativa con il club austriaco.

PRESTITO CON OBBLIGO - I biancocelesti non vorrebbero ingolfare l'organico e vorrebbero rimandare i discorsi alla prossima estate. Il Salisburgo ha da poco ceduto Haaland al Borussia Dortmund e non vorrebbe privarsi di un'altra pedina importante. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nella stagione in corso Szoboszlai sta giocando su livelli inferiori alle attese e il suo valore rischia di scendere. Per questo non è impossibile l'ipotesi di una cessione in prestito con obbligo di riscatto a una cifra stabilita. Gli austriaci in questo modo non correrebbero il rischio di un'ulteriore svalutazione se la stagione del giocatore dovesse continuare ad essere deludente. Discorsi che per ora sembrano remoti, anche se la Lazio tornerà a parlare di Szoboszlai. Se non ora a giugno.

