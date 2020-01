Calciomercato Lazio, offerta dalla Cina per Caicedo: secco rifiuto

Oggi apre ufficialmente il calciomercato di gennaio e in casa Lazio la volontà è quella di non toccare il gruppo terzo in classifica e che nell'ultima partita del 2019 si è portato a casa la Supercoppa Italiana. I giocatori biancocelesti però fanno gola a tutti e non solo in Italia. L'ultima offerta arriva dalla Cina e riguarda uno dei grandi protagonisti della parte finale dell'anno, Felipe Caicedo, eroe di Cagliari e Reggio Emilia, castigatore della Juventus all'Olimpico.

L'OFFERTA - Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei un club cinese si è mosso per Caicedo, considerato assolutamente incedibile dalla Lazio. Al Panterone, che nei mesi scorsi ha rinnovato il contratto con i biancocelesti fino al 2022 arrivando a guadagnare fino a 2 milioni più bonus, sarebbero stati offerti più di 4 milioni. Dal 2020 in Cina è stato istituito il Salary Cap e in base alle nuove regole gli stranieri non possono percepire più di 3 milioni più bonus, che però non hanno limiti e possono scattare già al momento della firma. Caicedo però non ha dubbi, ha scelto la Lazio nel 2017, la scorsa estate è rimasto ascoltando la volontà del tecnico Simone Inzaghi e a Roma è felice. Secco il rifiuto, di andare non se ne parla, l'ecuadoriano ha l'obiettivo Champions da centrare e la strada è ancora lunga. Stesso discorso dicasi per la Lazio, che non ha ricevuto offerte ufficiali. Nel caso arrivassero la risposta è scontata. Un no deciso, al Panterone non si rinuncia.

