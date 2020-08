Calciomercato Lazio, Tare non molla Kumbulla: la situazione

Il primo nome sulla lista degli obiettivi per migliorare la difesa della Lazio rimane quello di Marash Kumbulla. C’è da battere la concorrenza di Juve e Inter che da qualche tempo, però, ha chiesto informazioni al Manchester United per Smalling. La prima offerta di Tare e Lotito al Verona è stata di 20 milioni più il cartellino di André Anderson. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza biancoceleste non alzerà il prezzo ma potrebbe inserire un’altra contropartita come Lombardi, rientrato dal prestito alla Salernitana. Le alternative per la retroguardia di Inzaghi sono Koch del Friburgo e il sudcoreano Kim Min Jae che piace molto anche al Tottenham.

Lazio, il rinnovo di Inzaghi rinviato ad Auronzo: pronto un contratto da 3 milioni più bonus

Calciomercato Lazio, svolta Muriqi: c'è l'intesa con il Fenerbahce

TORNA ALLA HOMEPAGE