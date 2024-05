Calciomercato Lazio, torna di moda Huerta: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio domani contro il Sassuolo si avvia a chiudere la stagione, poi si dedicherà esclusivamente al mercato. La dirigenza biancoceleste dovrà sostituire alcune pedine: una di queste è Felipe Anderson, ma forse anche Pedro e Luis Alberto. Il brasiliano domani disputerà l'ultima gara in biancoceleste. A tal proposito la società biancoceleste sta vagliando diversi profili per la sua sostituzione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del trequartista messicano Cesar Huerta in orbita Lazio che potrebbe agire in quella porzione di campo.

Secondo il quotidiano sportivo milanese, il trequartista del Pumas Uman sarebbe un profilo alla portata per quanto concerne l'aspetto economico: si parla di circa cinque milioni di euro. La Lazio aveva già sondato nei mesi scorsi, ma senza prendere contatti diretti con l'agente o la società di appartenenza dato il suo status di extracomunitario. La recente riforma in materia permette ai club di tesserare due giocatori extracomunitari senza cederne alcuno potrebbe aiutare per un suo eventuale acquisto.

Huerta è stato visionato nella talent room di Formello e piace per le sue caratteristiche di esplosività ma anche perché è bravo ad interpretare le due fasi, aspetto fondamentale nel gioco di Tudor. Nell'ultima stagione con la maglia del Pumas ha disputato 37 partite e 11 gol. Il giocatore parteciperà alla prossima Coppa America con la divisa del Messico. Il costo del giocatore secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni di euro. Per quanto concerne l'ingaggio il trequartista messicano potrebbe accettare un milione di euro a stagione a salire per le stagioni seguenti. La Lazio osserva e valuta in attesa di sferrare l'assalto decisivo.

